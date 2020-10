Sportscholen in Tanger vanaf maandag weer open

De sportscholen in Tanger zijn lange tijd gesloten geweest als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in Marokko

Het besluit tot heropening werd genomen tijdens een bijeenkomst tussen lokale autoriteiten en afgevaardigden van een regionale belangenvereniging voor sportscholen, meldt dagblad Al Massae.

Volgens de belangenvereniging was het economisch onverantwoord de sportfaciliteiten langer gesloten te houden. De sportscholen konden de financiële gevolgen van de gedwongen sluiting niet langer opvangen.

De sportcentra in heel het land mochten eind juni weer open nadat ze in maart de deuren moesten sluiten om verspreiding van het longvirus COVID-19 te beteugelen.



De versoepeling van de coronamaatregelen was voor veel sportcentra echter van korte duur. In veel Marokkaanse steden, waaronder Casablanca, Fez, Tanger en Marrakech werden weer striktere maatregelen ingevoerd als gevolg van een toename in het aantal coronabesmettingen.

De belangenverenging meldde eerder al dat zo'n 10.000 werkplekken verloren zijn gegaan als gevolg van de sluitingsmaatregelen. De sportscholen ontvingen gedurende de tweede lockdown geen steun van de overheid en verkeren in zwaar weer.



De vereniging heeft naar eigen zeggen het probleem herhaaldelijk aangekaart bij de betrokken ministerie maar kregen tot dusver nul op het rekest. "Al onze correspondentie met de betrokken ministeries bleef lange tijd onbeantwoord".

Volgens de vereniging is de sluitingsmaatregel voor sportscholen slechts een symbolische maatregel en is het besmettingsrisico in de faciliteiten niet hoger dan in winkelcentra, cafés, restaurants of onderwijsinstellingen. "We begrijpen niet waarom deze beslissing tegen ons wordt genomen", betreurden de professionals.

