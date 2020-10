Berrechid: Door agent doodgeschoten 'baby-ontvoerder' was vader van het kind

De man die vorige week door een gendarme werd doodgeschoten na het kapen van een auto met daarin een 6-maanden oude baby blijkt zelf vader te zijn van het kind

Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het politieonderzoek. Het incident gebeurde woensdagochtend in de regio Deroua in de provincie Berrechid. Een vrouw meldde zich bij de gendarmerie en gaf aan dat drie mannen in een auto haar hadden klemgereden. Twee mannen dwongen de vrouw en haar 6-jarige zoon om de auto te verlaten en gingen er vandoor in het voertuig met een 6-maanden oude baby op de achterbank.

De gendarmerie opende direct een klopjacht en wisten het voertuig al snel te lokaliseren, te omsingelen en tot stilstand te dwingen. Een agent werd daarna door de bestuurder aangevallen met een kapmes. De man weigerde naar verluidt de instructies van de gendarme op te volgen en werd na een waarschuwingsschot neergeschoten. De man overleed na aankomst in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De andere verdachte werd gearresteerd en de baby herenigd met zijn moeder.

De doodgeschoten man blijkt echter getrouwd te zijn met de vrouw die melding maakte van de ontvoering. Ook is de man de vader van het 'ontvoerde' kind en staat het 'gekaapte' voertuig op naam van de man zelf, blijkt uit politieonderzoek en uit verklaringen van de familie van de man, meldt dagblad Akhbar Al Youm.



Familieleden van de 30-jarige man wijzen met een vinger naar de echtgenote. De vrouw blijkt op papier nog steeds niet gescheiden te zijn van haar 'ex-man'. Volgens de familie van de man heeft de vrouw haar huidige echtgenoot jarenlang misleid en is hij daar onlangs achter gekomen.

Volgens de buren van de man werkte hij als taxichauffeur in Casablanca en wisten alle omwonenden dat het stel al jarenlang getrouwd was en samen woonde. Familieleden van de man omschrijven hem als "hardwerkende man" die al jaren voor zijn gezin zorgt en als enige kostwinner zijn schoonmoeder in huis nam. De man liet behalve zijn vrouw en kinderen ook zijn eigen moeder en vader na.



De nabestaanden van de man vragen zich af waarom de politie de zaak niet beter heeft onderzocht alvorens blindelings het verhaal van de vrouw te geloven. De familie heeft ook bedenkingen over waarom de politie de man in zijn borst schoot terwijl agenten worden voorgeschreven verdachten in het onderlichaam te raken. Ook vraagt de familie waarom de gendarme de verplichte bodycam niet meehad.

Na de verklaringen van familie en omwonenden heeft de officier van justitie besloten de zaak nader te onderzoeken. Ook worden de stappen van de gendarme nagegaan om te kijken of de agent zich aan het protocol heeft gehouden.

