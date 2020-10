Trump voor het eerst weer in het openbaar gezien

President Donald Trump is voor het eerst sinds zijn opname in het ziekenhuis weer in het openbaar gezien.

Hij stapte zondag rond 17.30 uur (lokale tijd) in een auto bij het Walter Reed-ziekenhuis en reed een kort rondje langs aanhangers. Op beelden is te zien dat hij met een mondkapje op vanachter het raam naar buiten zwaait.

Vlak voordat de Amerikaanse president in de auto stapte, deelde hij in een videoboodschap op Twitter mee dat hij een "verrassingsbezoek" zou brengen aan "de patriotten die op straat zijn". Ook zei Trump dat hij meer te weten is gekomen over Covid-19. "Ik heb veel over Covid geleerd. Ik heb erover geleerd door echt naar school te gaan. Dit is de echte school. Dit is niet de laten-we-de-boeken-lezenschool", aldus Trump over zijn ziekenhuisverblijf. "Ik begrijp het. En het is iets heel interessants."

Trump werd vrijdag in het ziekenhuis opgenomen nadat hij positief testte op het coronavirus en zijn gezondheid verslechterde. Zijn artsen deelden eerder op zondag mee dat als zijn toestand blijft verbeteren hij mogelijk maandag wordt ontslagen uit het ziekenhuis. Trump heeft geen koorts en ademhalingsklachten meer, en zijn vitale functies zijn stabiel.



Volgens lijfarts Sean Conley is er sprake van "ups en downs" in het ziekteverloop bij Trump. Tweemaal doken de zuurstofwaarden in diens bloed omlaag. Dat gebeurde op vrijdag en op zaterdag. Ook had de president vrijdag hoge koorts. Het artsenteam raadde toen aan om Trump extra zuurstof te geven.

Hij heeft zaterdagavond een tweede dosis van het antivirale middel remdesivir gekregen, en heeft geen last van bijwerkingen. De president wordt sinds zaterdag verder behandeld met de steroïde dexamethason, die ervoor moet zorgen dat het zuurstofgehalte in het bloed op niveau blijft.

© ANP 2020