Nieuwe golf coronabesmettingen België versnelt door

Het coronavirus blijft in België steeds sneller om zich heen grijpen.

De hoop die vorige week groeide dat de nieuwe golf wat zou stabiliseren blijkt ongegrond, zegt viroloog Steven Van Gucht. "Integendeel: we zien opnieuw een stijging in alle provincies en bij alle leeftijden", zei Van Gucht bij de toelichting op de nieuwste coronacijfers. De golf blijft volgens de expert van gezondheidsinstituut Sciensano maar versnellen, volgens de lijn "die we ook in Nederland en Frankrijk zien".

Bij twintigers slaat het longvirus nog altijd het vaakst toe, en ook oudere tieners en dertigers tellen veel besmettingen. Maar ook ouderen, voor wie het virus veel gevaarlijker is, lopen het virus vaker en vaker op. Van Gucht bespeurt een "onrustwekkende stijging bij de negentigplussers", met een vertienvoudiging van het aantal nieuwe gevallen sinds begin september.

