RIVM: voor tweede dag op rij meer dan 4000 coronabesmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen etmaal van 4581 mensen gehoord dat ze positief zijn getest op het nieuwe coronavirus.

Dat is meer dan de 4007 nieuwe gevallen die zondag werden gemeld. Toen werd de grens van 4000 positieve tests voor de eerste keer gepasseerd en dat is nu weer zo.

In de afgelopen zeven dagen kwamen bijna 26.000 positieve tests binnen. In de gemeente Rotterdam werden van zondagochtend tot maandagochtend de meeste mensen positief getest op het virus, namelijk 397. Dat is meer dan zondag, toen hier 268 mensen te horen kregen dat ze het virus hadden opgelopen.

In de gemeente Amsterdam nam het aantal gevallen toe met 347, in Den Haag met 268 en in Utrecht met 107.

Normaal gesproken publiceert het RIVM de cijfers om 14.15 uur. Maar deze werden maandag pas om 16.00 uur bekendgemaakt vanwege een storing.

