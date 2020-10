Marokko tekent 10-jarige militaire samenwerkingsovereenkomst met VS

Marokko en de VS en hebben vrijdag een akkoord ondertekend om de militaire samenwerking en paraatheid van Marokko het komende decennium te versterken.

De Amerikaanse Minister van Defensie Mark Esper had bij zijn aankomst vrijdag een ontmoeting met de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita. Esper ondertekende de 10-jarige overeenkomst tijdens een tweedaags bezoek aan Marokko.

Marokko is een belangrijke niet-NAVO-bondgenoot van de VS. De militaire overeenkomst met Marokko dient als een "routekaart" voor defensiesamenwerking en heeft tot doel het strategisch partnerschap tussen de twee landen te versterken en gedeelde veiligheidsdoelen te ondersteunen, leest de verklaring van het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De overeenkomst draait om het "consolideren van gemeenschappelijke veiligheidsdoelstellingen", met name het verbeteren van de militaire paraatheid van Marokko, aldus een verklaring van de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR).



Esper had ook een ontmoeting met de inspecteur-generaal van de koninklijke strijdkrachten (FAR) generaal Abdelfettah Louarak en met de vice-minister onder de premier, belast met nationale defensie Abdeltif Loudiyi. De functionarissen spraken hun "tevredenheid uit over de duurzaamheid, het onderscheid, de continuïteit en de dynamiek van de bilaterale samenwerking", aldus de verklaring.

De militaire deal zal naar verwachting de samenwerking tussen de twee landen verder versterken. Washington is de grootste wapenleverancier van het Noord-Afrikaanse land. Marokko organiseert jaarlijks de Amerikaanse militaire oefening genaamd 'African Lion', dit jaar geannuleerd vanwege het coronavirus.



Noord-Afrika

Marokko was de laatste stop van de Amerikaanse defensieminister tijdens een rondreis langs drie Noord-Afrikaanse landen die deze week begon in Tunesië, waar ook een militair akkoord werd ondertekend.

Esper bezocht ook Algerije en was daarmee de eerste Amerikaanse Minister van Defensie die sinds 2006 Algerijnse leiders ontmoette. De defensieminister had een ontmoeting met de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune en legerleider generaal Saïd Chengriha.

Voor zover bekend zijn er in Algerije geen overeenkomsten getekend maar de Amerikaanse defensieminister besprak naar verluidt een uitbreiding van de samenwerking op het gebied van veiligheid in de Sahel-regio, ten zuiden van Algerije. De VS beschouwt Algerije als een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen terrorisme.



