Utrecht sluit na horeca ook parken en supermarkten om 22.00 uur

De gemeente Utrecht sluit supermarkten en nachtwinkels om 22.00 uur, net als drie grote parken in de stad.

De maatregelen zijn genomen nadat afgelopen weekend een massale run op alcohol ontstond in de supermarkten op het moment dat de horeca om 22. 00 uur de deuren sloot. Ook in de parken en in de binnenstad ontstond drukte.

Dit was het eerste weekend waarin de vervroegde sluitingstijd voor de horeca gold. Het leidde direct tot drukte in en rondom supermarkten. Voornamelijk jongeren tussen de 18 en 27 jaar zochten elkaar daarna direct op om alcohol met elkaar te drinken. Er werden 21 mondelinge en 58 schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld, zes mensen kregen een boete.

Vanaf woensdag is het verboden het Griftpark, Wilhelminapark en park Lepelenburg tussen 22.00 uur ’en 6.00 uur ’s te bezoeken, heeft de veiligheidsregio besloten. Daarnaast hebben de gemeente Utrecht en supermarkten en nachtwinkels in de binnenstad afgesproken dat de winkels op donderdag, vrijdag en zaterdag om 22.00 uur de deuren sluiten.



Burgemeester Peter den Oudsten: "ik begrijp heel goed dat jongeren elkaar willen ontmoeten, maar het kan niet zo zijn dat ze daarvoor de regels overtreden. Het kabinet heeft op maandag 28 september voor drie weken aangescherpte maatregelen aangekondigd waardoor onder andere de sluitingstijden van de horeca zijn aangepast.

Samen moeten we ons deze drie weken zo goed mogelijk aan de maatregelen houden om te voorkomen dat nog strengere regels nodig zijn."

© ANP 2020