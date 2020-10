Marokko ontmantelt terreurcel in Tanger

De gerechtelijke politie (BCIJ) heeft donderdag een terreurcel ontmanteld in Tanger

BCIJ arresteerde vier verdachten in de leeftijden tussen 23 en 26 jaar oud voor hun betrokkenheid bij de terreurcel die banden heeft met Daesh.

De arrestaties werden gelijktijdig uitgevoerd in meerdere delen van de wijk Ouama in Tanger. Tijdens de politieoperatie werden meerdere waarschuwingsschoten afgevuurd.

Bij huiszoekingen in de woningen van de verdachten heeft de BCIJ beslag kunnen leggen op meerdere wapens, mobiele telefoons en laptops.



Uit voorlopige resultaten van het politieonderzoek is gebleken dat de verdachten van plan waren zich aan te sluiten bij een Daesh-terreurcel in de Sahel-regio, meldt BCIJ in een verklaring.

De politie stuitte ook op een video waarin de verdachten hun loyaliteit uitspraken aan Daesh. In de videoboodschap hadden de mannen "gezworen zich te houden aan bevelen en richtlijnen die de agenda van Daesh dient", leest de verklaring. De video werd opgenomen in de wijk Bni Makada in Tanger.



De politieactie komt nog geen maand na de ontmanteling van de terreurcel die actief was in Tanger, Temara, Skhirat en Tifelet. BCIJ arresteerde begin september vijf verdachten tussen de 29 en 43 jaar oud voor hun betrokkenheid bij de terreurcel. De groep was van plan aanslagen te plegen in Marokko.

Het hoofd van de inlichtingen-, en veiligheidsdiensten DGSN en DGST Abdellatif El Hammouchi was destijds aanwezig bij de politie-operatie in Temara.

