Burgemeesters willen af van 'dringend advies' voor mondkapjes

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen af van het dringende advies om mondkapjes te dragen.

Volgens hen schept dit advies onduidelijkheid en bovendien hebben zij zo geen handvatten om te kunnen handhaven. "Een plicht is helderder", aldus burgemeester René Verhulst van Ede voorafgaand aan de bijeenkomst in het provinciehuis van Utrecht.

In het beraad waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's samenkomen, bespreken de bestuurders maandagavond onder meer of er wel of niet een avondklok moet komen, of er een mondkapjesplicht moet komen, de ontheffingen voor de cultuursector en of supermarkten in het hele land op uitgaansavonden om 22.00 uur moeten sluiten.

De gemeente Utrecht ging over tot dit besluit nadat er afgelopen weekeinde na het sluiten van de kroegen jongeren massaal bier en wijn wilden inslaan. Er stonden lange rijen met wachtende jongeren bij de winkels.

