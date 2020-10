Onderzoek: 71 procent steunt mondkapjesplicht

Verplicht een mondkapje dragen in openbare binnenruimtes is een goed idee, vindt 71 procent van de Nederlanders.

Dat valt op te maken uit onderzoek van DVJ Insights in opdracht van RTL Nieuws en het televisieprogramma Jinek. Voor het onderzoek werden meer dan duizend mensen bevraagd. Vanwege het coronavirus geldt nu het dringende advies om in openbare ruimten als winkels, bibliotheken en horecagelegenheden een mondkapje op te doen.

Vier op de tien voor het onderzoek benaderde personen vinden dat de mondkapjesplicht ook op straat zou moeten gelden. Onder jonge mensen in de leeftijd 18 tot 34 jaar, geven zes op de tien aan voor een mondkapjesplicht buiten te zijn. Jinek had maandagavond een speciale uitzending over corona en jongeren.

