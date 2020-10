Twentse agent voor de rechter voor opsluiten Amsterdamse collega

Een 55-jarige inspecteur van de politie in Twente staat dinsdag toch voor de rechter in Zwolle op verdenking van het opsluiten van een collega uit Amsterdam.

Aanvankelijk ging het Openbaar Ministerie niet tot vervolging over. De Amsterdamse agent was eind mei 2016 met een familielid naar het politiebureau in Enschede gegaan om aangifte te doen van oplichting.

De situatie liep uit de hand waarbij de politieman door inspecteur Herbert H. werd aangehouden en vastgezet. Later werd de agent overgeplaatst naar het politiebureau in Deventer. Hij bracht een nacht door in de cel.

De inspecteur werd berispt, maar dit werd later door de korpschef teruggedraaid. Het Openbaar Ministerie wilde hem niet vervolgen, maar de inspecteur voerde via het gerechtshof een procedure om dit toch te doen. Hij wil van alle blaam gezuiverd worden.

Het OM vervolgt H. nu voor onder meer vrijheidsberoving en mishandeling. Later dinsdag wordt de eis van de officier van justitie bekend.

