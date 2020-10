Turkse minister betwijfelt nut wapenstilstand Nagorno-Karabach

Turkije heeft vraagtekens bij het nut van een wapenstilstand in Nagorno-Karabach waar de Verenigde Staten, Rusland en Frankrijk weer toe opriepen.

Armenië en Turkijes bondgenoot Azerbeidzjan zijn sinds tien dagen weer in gevecht in de omstreden enclave waar vooral etnische Armeniërs wonen.

"Om deze twee landen op gelijke voet te plaatsen betekent het belonen van de bezetter", zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu op bezoek in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. "De wereld moet aan de kant staan van degene die in zijn recht staat, namelijk Azerbeidzjan."

De Turkse minister vroeg zich af wat er na een wapenstilstand zou gebeuren. Armenië is daartoe wel bereid, maar de regering van Azerbeidzjan wil er pas over denken als Armeense troepen zich terugtrekken.



Volgens Çavuşoğlu zijn er geen oplossingen voorgesteld waarbij Armenië zich terugtrekt uit de enclave die officieel bij Azerbeidzjan hoort.

NAVO-topman Jens Stoltenberg riep Turkije in Ankara op zijn invloed in Azerbeidzjan aan te wenden om kalmte te brengen in het conflict. Armeense functionarissen melden dat er 21 militairen in het gebied om zijn gekomen, waarmee het totaal op 244 komt. Dat is los van de burgerslachtoffers waar beide zijden melding van maken.

