Facebook houdt zich niet aan nieuwe sociale mediawet Turkije

Facebook heeft besloten zich niet te houden aan de nieuwe wet in Turkije die het sociale mediabedrijven verplicht om een officiële vertegenwoordiger in het land te hebben.

Dit besluit kan ervoor zorgen dat president Erdogan het platform in Turkije blokkeert, schrijft het Britse zakenblad The Financial Times. De wet is vorige week van kracht geworden en heeft internationaal veel kritiek gekregen.

Naast leveren van een officiële vertegenwoordiger moeten sociale mediabedrijven met meer dan 1 miljoen dagelijkse gebruikers ook posts verwijderen die worden afgekeurd door de Turkse overheid. Ook moeten deze bedrijven de data van hun Turkse gebruikers in Turkije zelf opslaan.

De beslissing van Facebook om zich niet te houden aan de nieuwe wet wordt geprezen door mensenrechtenactivisten die de wet als "draconisch" omschrijven en zeggen dat het een poging van Erdogan is om de vrijheid van meningsuiting in te perken.



Beperkte bandbreedte

Op het niet naleven van de wet staan straffen als boetes en een vermindering van de bandbreedte met tot wel 90 procent. Daarmee zou de website zo traag werken dat de 83 miljoen inwoners van Turkije het platform praktisch niet meer kunnen gebruiken.

Twitter en andere grote sociale mediaplatformen hebben nog geen standpunt ingenomen ten opzichte van de nieuwe wet.

