'Horecapersoneel test het vaakst positief op corona'

Van alle horecamedewerkers die zich vanaf juni lieten testen op corona, heeft één op de twintig het virus opgelopen.

Daarmee is de horeca de beroepsgroep met het hoogste percentage positieve tests. Dat meldt BNR op basis van analyses die het maakte van cijfers van het RIVM.

Vakbond FNV Horeca zegt de cijfers serieus te nemen, maar ze ook in perspectief te plaatsen. "Een groot deel van het horecapersoneel is jong, en komt elkaar ook op andere plekken tegen, bijvoorbeeld thuis", zegt FNV-bestuurder Edwin Vlek. "Het wil dus niet zeggen dat zij ook daadwerkelijk besmet zijn geraakt in de horeca."

Ook vraagt Vlek zich af hoe representatief de cijfers zijn. "Wie besmet is geraakt, moet aangeven in welke sector hij of zij werkt. Op dat lijstje van beroepsgroepen van het RIVM staat ook een grote groep waarvan niet te achterhalen is in welke sector die besmette persoon werkt, waardoor het een scheve vergelijking is", zegt Vlek.



"Daarbij, wanneer het aantal besmettingen van horecapersoneel wordt vergeleken met het totale aantal besmettingen in Nederland, valt het erg mee. De meeste besmettingen worden nog steeds herleid naar thuissituaties."

Geen oorzaak

Toch neemt de vakbond het signaal serieus en wil het er alles aan doen om het virus verder in te dammen. "Wij dringen er bij horeca op aan om het advies van de overheid over te nemen en werknemers en gasten een mondkapje te laten dragen, en de 1,5 meter afstand te blijven houden. We willen mondkapjes niet verplichten, omdat we vertrouwen op de moraal en het gezonde verstand van mensen."



Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt dinsdag dat de horeca "onderdeel van de oplossing is, geen oorzaak van het probleem". Volgens KHN is het in de horeca juist veilig, en is er slechts een besmettingskans van 0,001 procent.

"Horecaondernemers en hun medewerkers volgen strenge protocollen en doen er dagelijks alles aan om hun gasten een veilige en gastvrije ervaring te bieden."

