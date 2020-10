Iets meer loon voor taxichauffeurs ondanks crisis

De circa 25. 000 taxichauffeurs in Nederland krijgen er op 1 januari 1,5 procent loon bij.

Althans als leden van vakbonden CNV en FNV akkoord gaan met de nieuwe cao-afspraken die met werkgeversorganisatie KNV zijn gesloten. Dat moet de komende weken gebeuren.

De cao heeft een looptijd van een jaar en loopt tot 1 januari 2022. Volgens CNV viel het niet mee om tot afspraken te komen. Zeker omdat de taxibranche zwaar lijdt onder de coronacrisis. "Veel taxibedrijven hebben een groot deel van hun wagenpark aan de kant gezet en zelfs tijdelijk uit de verzekering gehaald. Tijdelijke contracten zijn op grote schaal niet verlengd. Dit alles zorgt voor veel onzekerheid", aldus CNV-onderhandelaar Agostino di Giacomo Russo.

Volgens KNV is het met name belangrijk dat werknemers perspectief is geboden. Naast de loonsverhoging hebben de partijen afgesproken dat werkgevers hun werknemers zoveel mogelijk in dienst houden. Waar dat niet mogelijk is, wordt volop ingezet op werk-naar-werk-trajecten.



Afspraken bij ziekte

Verder zijn afspraken bij ziekte voor werknemers verbeterd. In de nieuwe cao wordt tot en met de achtste ziekteweek nog 80 procent van het salaris betaald. Dit was 70 procent. Na acht weken gaat de loondoorbetaling naar 90 procent.

Komend jaar proberen de partijen ook tot een nieuwe regeling te komen rondom pauzes. De regelingen in de huidige cao leiden er vaak toe dat medewerkers gedurende de dag veel pauzes krijgen, waarmee de duur van de werkdag vaak ongewis is.

