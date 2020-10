WHO waarschuwt voor 'coronamoeheid' in Europa

Steeds meer Europeanen zijn de beperkende maatregelen tegen het coronavirus zat en kampen met "pandemiemoeheid".

Directeur Europa van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Hans Kluge geeft overheden daarom het advies goed naar hun inwoners te luisteren en samen een oplossing te vinden.

De afgelopen acht maanden sinds de uitbraak van het virus hebben burgers "enorme offers" gebracht, zegt de Belg in een verklaring. "Dat heeft ons allemaal uitgeput." Het is in deze omstandigheden volgens hem normaal je apathisch of gedemotiveerd te voelen.

Uit sommige overzichten die hij heeft gekregen blijkt dat tot wel 60 procent van de bevolking vermoeidheidsverschijnselen vertoont. Als het beleid om het virus terug te dringen echt effectief wil zijn moet dat worden erkend, aldus Kluge.



Als voorbeeld gaf hij een project in Denemarken waar studenten werden betrokken bij het verzinnen van maatregelen waardoor ze weer naar de universiteit kunnen. En Turkije probeert via peilingen op sociale media een beter begrip te krijgen van mensen die beperkende maatregelen negeren.

Met de feestdagen in het vooruitzicht is het zaak nieuwe manieren te vinden om de vermoeidheid tegen te gaan, aldus Kluge. Moslims in Europa gaven tijdens de ramadan volgens hem het goede voorbeeld met virtuele vieringen en het laten thuisbezorgen van maaltijden.

