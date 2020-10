Tanger: Openingstijden horeca weer versoepeld

Lokale autoriteiten in Tanger hebben maandag besloten om de openingstijden van restaurants en cafés in Tanger te verruimen

Cafés en restaurants in de havenstad mogen voortaan open blijven tot respectievelijk 23.00 uur en middernacht, meldt lokale media maandag.

De recente verbeteringen in de epidemiologische situatie in de regio vormt de grondslag voor de versoepeling van de coronamaatregelen.

In de laatste 24 uur telde de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima 'slechts' 27 besmettingen, waarvan 8 in de stad Tanger.



De relatief lage cijfers staan in schril contrast met de afgelopen maanden, toen de noordelijke regio, na Casablanca, het zwaarst werd getroffen door het longvirus COVID-19.

De verruiming van de openingstijden is slechts de laatste van een reeks versoepelingen in de regio. Maandag kregen sportscholen in Tanger toestemming om de deuren te heropenen.

Vanaf 10 oktober gaan ook badhuizen, hammams, stranden en zwembaden in Tanger weer open.

