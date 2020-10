Arts Witte Huis: Trump vertoont geen symptomen meer

De Amerikaanse president Donald Trump vertoonde dinsdag geen symptomen van het coronavirus.

Dat maakte de arts van het Witte Huis, Sean Conley, bekend. Trump is maandag ontslagen uit het ziekenhuis en heeft inmiddels alweer een nacht in het Witte Huis doorgebracht.

Trump heeft volgens zijn arts goed geslapen en kreeg 's ochtends zijn medisch team over de vloer. "Over het algemeen doet hij het zeer goed", aldus Conley in een verklaring.

Conley liet zich zaterdag ook al positief uit over de gezondheidstoestand van Trump, die het volgens hem erg goed deed. Daarop zag de stafchef van het Witte Huis Mark Meadows zich genoodzaakt dat beeld te nuanceren.

Hij vertelde de pers dat de toestand van de president wel degelijk "zeer zorgelijk" was geweest.

