Taroudant: Peuter omgekomen bij woningbrand

marokko 6 okt 20:28

Bij een brand in een woning in Ait Eaza in Taroudant is maandag een 3-jarig jongetje overleden.

Het slachtoffertje is door verstikking om het leven gekomen. Omstanders slaagden erin de oudere broer van het jongetje te redden. Het kind is met ademhalingsproblemen en ernstige brandwonden opgenomen in het ziekenhuis. De exacte oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De brandweer vermoedt dat een defecte telefoonoplader kortsluiting heeft veroorzaakt. Het lichaam van het slachtoffertje is overgebracht naar het mortuarium van het Al-Mukhtar Al-Sousi-ziekenhuis in Taroudant. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. © MAROKKO.NL 2020