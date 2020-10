Ministerie komt met lijst zorgberoepen met voorrang voor test

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een lijst van zorgberoepen opgesteld die in aanmerking komen om met voorrang op corona te worden getest.

Op die manier hoopt het ministerie het telefoonnummer dat hiervoor in het leven is geroepen wat te ontlasten. Sinds vorige maand kunnen medewerkers in de zorg en het onderwijs met voorrang worden getest.

Door de gebrekkige testcapaciteit moeten mensen vaak dagen wachten op een test, en daarna de uitslag. Vooral in deze sectoren zorgt dat voor problemen. Maar bij het telefoonnummer dat mensen kunnen bellen, is het vaak erg druk.

Mensen die met voorrang getest willen worden, moeten nu al een loonstrookje of ander document bij de teststraat overleggen, om aan te tonen dat ze in aanmerking komen voor voorrang.

Met de lijst van beroepen kan nu ook aan de telefoon een extra check worden uitgevoerd, legt een woordvoerder uit. Hij voegt eraan toe dat de lijst niet uitputtend is: iemand met een beroep dat niet op de lijst staat, valt niet per definitie buiten de boot voor de voorrangsregeling.

