'Maak online zetten filmpjes slachtoffers strafbaar'

Het online zetten van foto’s of filmpjes van slachtoffers moet strafbaar worden.

CDA, PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer dienen hiertoe samen een wetsvoorstel in, waarin zij pleiten voor maximaal een jaar gevangenisstraf of een boete van maximaal 21.750 euro.

De drie partijen voeren aan dat het geregeld voorkomt dat omstanders foto’s of filmpjes maken van mensen die zwaargewond zijn. "Maar het wordt nog erger wanneer die beelden ook nog eens online worden geplaatst op sociale-mediakanalen", aldus de drie.

Op dit moment staat er vrijwel niets in de weg om beelden van personen die hulp behoeven of overleden zijn, openbaar te maken, aldus Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg van het CDA.



"Die sensatiezucht is kwalijk. Dat is een onacceptabele inbreuk op iemands privacy en het berokkent het slachtoffer of de nabestaanden extra leed."

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zegt er misselijk van te worden. "Als je verhalen hoort van mensen die op internet zagen hoe een geliefde of naaste omkwam door een ongeval. Of slachtoffer werd van een ernstig misdrijf. Die beelden laten je nooit meer los."

© ANP 2020