Utrecht sluit drie stadsparken in de nacht

Het Griftpark, het Wilhelminapark en park Lepelenburg in de Utrechtse binnenstad zijn vanaf woensdagavond 22.00 uur verboden gebied.

De komende drie weken is het tussen 22.00 uur en 06.00 uur verboden om die parken te bezoeken. Die maatregel heeft de veiligheidsregio Utrecht genomen, omdat het in het afgelopen weekeinde te druk was in de stadsparken.

Er waren te veel jongeren die alcohol met elkaar dronken, aldus de gemeente. Supermarkten en nachtwinkels in de binnenstad van Utrecht zullen tot eind oktober op donderdag, vrijdag en zaterdag om 22.00 uur de deuren sluiten.

Afgelopen weekend was het eerste weekeinde dat de horeca om 22.00 uur dicht moest. Vervolgens ontstond in Utrecht een run op winkels die alcohol verkopen. Voornamelijk jongeren zochten elkaar buiten op om de drank te nuttigen. Daardoor was er ook sprake van onrust.

Waarnemend burgemeester Peter den Oudsten wil dat politie en handhavers extra gaan surveilleren. "Ik begrijp heel goed dat jongeren erop uit willen in het weekend, maar de mogelijkheden daartoe zijn nu even beperkt. We moeten voorkomen dat nog strengere regels nodig zijn."

