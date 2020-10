Proces tegen Russische huurmoordverdachte van start in Berlijn

buitenland 7 okt 11:31

In Berlijn is woensdag het proces begonnen tegen een Rus die mogelijk in opdracht van Moskou een Georgiër van Tsjetsjeense komaf heeft doodgeschoten in een park in de Duitse hoofdstad.

De 55-jarige man pleegde de huurmoord in augustus vorig jaar volgens de Duitse justitie in opdracht van de Russische overheid. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. Het slachtoffer zou aan het begin van de eeuw tegen Rusland hebben gevochten aan de kant van de Tsjetsjenen. Moskou beschouwde hem als een terrorist. Hij kwam in 2016 naar Duitsland als asielzoeker. De verdachte werd opgepakt op de dag van de moord. Hij zou kort daarvoor onder een valse naam Duitsland zijn binnengekomen.

De moordzaak heeft de relatie tussen Duitsland en Rusland verder verslechterd. Berlijn wees vorig jaar twee Russische diplomaten de deur omdat Moskou niet meewerkte aan het onderzoek. Het Kremlin nam vervolgens een vergelijkbare maatregel. Bondskanselier Angela Merkel heeft stappen aangekondigd als wordt aangetoond dat de verdachte in opdracht van de Russische geheime dienst handelde. © ANP 2020