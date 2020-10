Silfano M. ontkent schieten op rapper Faisal 'Feis' Mssyeh

De 26-jarige Silfano M. , die verdacht wordt van de moord op de Rotterdamse rapper Feis, ontkent te hebben geschoten in de fatale nieuwjaarsnacht van 2019.

"Ik heb het niet gedaan", zei M. woensdag meermaals in de rechtbank, op de eerste zittingsdag van zijn strafzaak. De 32-jarige Faisal Mssyeh, de echte naam van rapper, werd op 1 januari vorig jaar om 04.00 uur ‘s nachts doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De broer van de rapper raakte daarbij zwaargewond.

"Ik ken ze niet eens", antwoordde M. op de vraag van de rechter of hij mogelijk problemen had met de broers. Veel getuigen wijzen M. als schutter aan. M. vertelde de rechtbank nog nooit een vuurwapen of munitie in handen te hebben gehad.

M. erkent alleen dat hij in het café was waar volgens getuigen een ruzie ontstond, maar beroept zich regelmatig op zijn zwijgrecht. Hij wil bijvoorbeeld niet zeggen met wie hij in het café was en weet niet wie er wel zou hebben geschoten. "Ik heb alleen schoten gehoord."



Opsporingslijst

M. is in mei vorig jaar opgepakt in het Limburgse Kerkrade, hij stond op de nationale opsporingslijst. Op de vraag waarom hij op een onderduikadres verbleef, gaf M. als verklaring: "Mijn foto ging de volgende ochtend om 11.00 uur al rond op social media.

Ik werd ten onrechte beschuldigd, terwijl ik net drie maanden vrij was. In 2018 werd ik ook al eens opgepakt voor iets wat ik niet heb gedaan. Ze hebben het op me gemunt."



Onder anderen de moeder en de vriendin van de rapper maakten gebruik van hun spreekrecht. "Het leven lachte ons toe. Fais had net de sleutel van zijn droomhuis en had een relatie met zijn droomprinses. Hij zou gaan samenwonen en zou veel nieuwe muziek uitbrengen", vertelde de moeder.

Ze haalde herinneringen op aan de begrafenis, terwijl haar andere zoon voor zijn leven vocht op de ic. "Lange tijd lag hij kritiek. We durfden hem niet te vertellen dat zijn broer was overleden. Zonder dat hij iets wist, hebben we Fais begraven."



De broer is niet bij de rechtszaak aanwezig, hij kan het niet aan. "Ik voel me machteloos", zegt de moeder. "Aan ons geluk is door de moordenaar op een laffe en wrede manier een einde gemaakt." De nabestaanden willen dat de rechtbank een hoge straf oplegt, het liefst levenslang.

De rechtbank in Rotterdam trekt twee dagen uit voor de zaak. De officier van justitie komt donderdag met de strafeis.

© ANP 2020