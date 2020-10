Drukte in ov en op de weg neemt af na verzoek om thuis te werken

Nederlanders laten zich minder zien op de weg en in het openbaar vervoer sinds de regering vorige week maandag het verzoek deed om weer zoveel mogelijk thuis te werken.

Dat blijkt uit cijfers van het ov-chipkaartbedrijf Translink en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). "We zien inderdaad wel een daling van het verkeer, maar deze is lang niet zo dramatisch als in maart", zegt een onderzoeker van de NDW.

"Wel zien we opnieuw de grootste afnames in de spitsen, mogelijk dus vanwege de dringende oproep zoveel mogelijk thuis te werken."

Nederlanders pakten vorige week gemiddeld bijna 2,3 miljoen keer per werkdag een trein, bus, tram, metro of veerpont. In de weken daarvoor deden zij dat nog gemiddeld zo'n 2,4 miljoen keer per werkdag.



Halverwege september gingen duidelijk meer mensen naar hun werk dan voor de zomervakantie, blijkt uit locatiegegevens van Google. Dat was ook zichtbaar op de weg en in het ov.

Tegelijkertijd begon het aantal coronabesmettingen op te lopen. Dat was reden voor de regering om Nederlanders begin vorige week te verzoeken om alleen naar de zaak te gaan als het noodzakelijk is.

