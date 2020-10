Bijna 5000 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Nederland

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 4996 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is weer een dagrecord.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 4547 meldingen van positieve tests gekregen en het etmaal ervoor 4575.

Voor de vierde dag op rij komt het aantal nieuwe gevallen boven de 4000 uit. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 29.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 36. Daaronder waren vijf overleden patiënten in de regio's Brabant-Zuidoost, Kennemerland en Utrecht. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren negen sterfgevallen gemeld.



Bijna 150.000 besmettingen

Amsterdam registreerde 461 positieve tests. In Rotterdam kwamen 326 besmettingen aan het licht en in Den Haag kregen 251 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In de stad Utrecht zijn nog eens 185 mensen positief getest.

Sinds het begin van de uitbraak in februari is het virus nu vastgesteld bij 149.988 mensen in Nederland. Donderdag komt Nederland boven de 150.000 besmettingen uit. Het aantal bevestigde sterfgevallen steeg tot boven de 6500.

Op 23 september werd de 100.000e besmetting geregistreerd. Met het huidige tempo gaat Nederland half oktober door de grens van 200.000 positieve tests.

