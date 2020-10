Eerste groep buitenlandse toeristen keert terug naar Agadir (video)

Na maanden van inactiviteit kwam dinsdag de eerste groep buitenlandse toeristen aan op de luchthaven Al Massira in Agadir.

De groep, voornamelijk Fransen, kon rekenen op een warm ontvangst. Het is de eerste groep buitenlandse toeristen die een bezoek brengt aan de Marokkaanse kustplaats sinds de uitbraak van het coronavirus in het land.

In een interview met Le360 vertelt één van de vrouwen dat ze aanvankelijk van plan was in de lente een bezoek te brengen aan Marokko maar dat de uitbraak van het coronavirus zorgde voor uitstel van de vakantieplannen.

Het is op zijn minst opmerkelijk dat de aankomst van een handjevol toeristen kan leiden tot veel vreugde bij medewerkers van de reisbranche in Marokko. De noodlijdende sector hoopt in de komende maanden het verlies van dit jaar enigszins te kunnen compenseren.



Het aantal toeristen en hotelovernachtingen daalden in de eerste zes maanden van het jaar met respectievelijk 63,5% en 59,1%. Het commerciële luchtverkeer nam af met 78%. De maand juli registreerde een omzetdaling van 90,1% als gevolg van de sluiting van de landsgrenzen en het wegblijven van Marokkaanse toeristen en diaspora (MRE).

Ondernemers die afhankelijk zijn van het toerisme hopen dat het tij gaat keren. De Marokkaanse regering besloot onlangs de inreisvoorwaarden voor het land te versoepelen. Zo is de minimale geldigheidsduur van de verplichte PCR-test verruimd van 48 naar 72 uur.



De schade voor de branche is echter immens groot. De verliezen van de toeristische sector gedurende de eerste 7 maanden van het jaar worden geschat op 18,3 miljard DH (€1,7 miljard). Een afname van 44,1% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, meldde het Franstalige blad l'Economist recent.

Ondernemers uit de reisbranche komen sinds begin september in aanmerking voor looncompensatie via het nationale socialezekerheidsfonds (CNSS). De maandelijkse tegemoetkoming van 2000 DH (€180,-) wordt betaald vanuit het nationale coronafonds en betreft de laatste zes maanden van dit jaar.

