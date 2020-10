Meer ziekenhuizen stellen operaties uit vanwege coronatoestroom

Steeds meer ziekenhuizen besluiten tot het uitstellen van operaties die niet dringend zijn.

Ze hebben het personeel nodig voor de hulp aan coronapatiënten, nu het aantal mensen met corona op verpleegafdelingen en intensive care blijft stijgen.

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft woensdag besloten om de reguliere zorg 15 procent af te schalen, maar verwacht nog verder te moeten zakken, omdat het aantal besmettingen en opnames oploopt.

Spoedeisende hulp gaat door, zoals een chemokuur, een hartoperatie of een psychiatrische behandeling. Maar mensen die al een afspraak hadden staan om bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie te krijgen, moeten voorlopig blijven wachten.



Ook de ziekenhuizen in de regio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid stellen niet-dringende operaties uit. Dat besluit geldt onder meer voor het Erasmus MC in Rotterdam, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem en het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel.

Elk ziekenhuis kijkt zelf hoe de zogenoemde afschaling het beste geregeld kan worden. De ziekenhuizen nemen de laatste tijd zo veel coronapatiënten op, dat het volgens de zorgregio "niet lukt om de reguliere zorg in de volle omvang door te laten gaan", zelfs wanneer patiënten naar andere delen van het land worden overgebracht.



Ziekenhuizen in Zeeland vallen onder hetzelfde overlegorgaan voor Zuidwest-Nederland, maar schalen de zorg vooralsnog niet af.

Eerder besloten ziekenhuizen in onder meer Noord-Holland, Flevoland, Noord-Brabant en Groningen om afspraken uit te stellen vanwege de tweede coronagolf.

© MAROKKO.NL 2020