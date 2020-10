Marrakech: Douane wil geld zien van gedaagden in zaak schietpartij cafe La Créme

marokko 7 okt 19:17

De Marokkaanse douane (ADII) eist een geldbedrag van in totaal 470 miljoen DH (€43 miljoen) van de verdachten die betrokken zijn bij de schietpartij in een café in Marrakech.

Dat meldt dagblad Akhbar Al-Youm woensdag. Het gaat om de eigenaar van het café, de neef en de oudere broer van de vermeende aanstichter van de schietpartij. De laatste is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar en een geldboete van 40.000 DH (€3.600) voor de internationale handel in drugs. Volgens de douaneadministratie werd de vordering niet ingediend tijdens de eerste fase van het strafproces en rechtvaardigt de nieuwe eis aan de hand van verklaringen die werden afgelegd tijden het gerechtelijk onderzoek naar de zaak. De douane beweert dat de eigenaar van het café een geldbedrag van 60 miljoen DH (€5,5 miljoen) in vreemde valuta vanuit Nederland Marokko heeft ingevoerd, zonder dit bij de douane aan te geven of zonder voorafgaande toestemming van de douaneadministratie.

Ter herinnering, op 2 november 2017 vond er een liquidatie plaats in café La Créme in Marrakech. Geneeskunde student Hamza C. werd hierbij geliquideerd. Hij was echter niet het doelwit, de schutters vergisten zich. Het eigenlijke doelwit was de eigenaar van het café. In een verklaring kondigde de nationale veiligheidsdienst DGSN de arrestatie aan van de twee schutters, waarvan er één uit de Dominicaanse Republiek en één uit Suriname afkomstig zou zijn. Beide mannen hadden de Nederlandse nationaliteit. Ze werden gearresteerd voor hun betrokkenheid bij de moord op de geneeskundestudent en van poging tot moord op de twee andere slachtoffers. © MAROKKO.NL 2020