Marokko: Activisten roepen op tot afschaffing doodstraf

Meerdere maatschappelijk organisaties in Marokko pleiten voor een volledige afschaffing van de doodstraf uit het Marokkaanse wetboek van Strafrecht.

De NGO's doen de oproep ter gelegenheid van 'Werelddag tegen de Doodstraf' op 10 oktober. De organisaties pleiten dat 27 jaar na de uitvoering van de laatste doodstraf geen reden meer is om de strafmaat te behouden in het wetboek en roepen op tot een gefaseerde afschaffing.

De organisaties deden de oproep via een videoconferentie die werd georganiseerd door de Marokkaanse Coalitie tegen de doodstraf (CMCPM), de Nationale Mensenrechtenraad (CNDH), Together Against the Death Penalty (ECPM), en een netwerk van parlementariërs, advocaten en journalisten.

De brute moord op Adnane Bouchouf (11) heeft de vraag doen rijzen of de doodstraf opnieuw moet worden toegepast in het justitieel apparaat van Marokko.



Volgens artikel 474 van het Marokkaanse Wetboek van Strafrecht wordt de ontvoering van een minderjarige bestraft met de doodstraf als het slachtoffer komt te overlijden. Uit cijfers van een onderzoek in 2017 blijkt dat 40% van de Marokkanen voorstander is van de doodstraf.

Volgens de Parliamentarians for Global Action (PGA) heeft Marokko in 2018 minstens 10 personen ter dood veroordeeld. PGA is een internationaal netwerk van parlementsleden dat zich bezighoudt met zaken als mensenrechten, democratie, de rechtstaat, veiligheid, anti-discriminatie en gendergelijkheid.

In totaal zitten momenteel 93 gedetineerden een levenslange gevangenisstraf uit.

© MAROKKO.NL 2020