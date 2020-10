Turkije en Griekenland blijven in gesprek over problemen

Ondanks een reeks conflicten willen de NAVO-lidstaten Griekenland en Turkije met elkaar in gesprek blijven en proberen stappen te zetten die onderling vertrouwen aanmoedigen.

Dit is de conclusie van de Turkse buitenlandminister Mevlüt Çavuşoğlu na een gesprek met zijn Griekse collega Nikos Dendias. Ze hebben beiden een forum in Slowakije bezocht.

Het was voor het eerst dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de beide aartsrivalen elkaar persoonlijk spraken sinds er in de zomer een crisis losbarstte over Turkse proefboringen naar olie en gas in de oostelijke Middellandse Zee.

De twee hebben in Bratislava afgesproken ook speciaal over dat onderwerp met elkaar in gesprek te gaan. Een datum voor de start van die gesprekken moet nog worden gekozen.



Volgens Athene en Brussel drijft Ankara de spanning onder meer op met onterechte claims op bodemschatten onder de Middellandse Zee. De Turkse marine heeft een onderzoeksschip geëscorteerd dat met een project bezig is om naar olie of gas te zoeken onder het Turkse continentale plat.

Maar volgens de regeringen van Griekenland en Cyprus dringen de Turken wateren binnen boven het Griekse of Cypriotische continentale plat. Dat 'plat' heeft betrekking op het verloop naar de diepte van de bodem van de zee vanaf de kust. Daar is in de hele wereld onenigheid over. Daardoor claimen naties dezelfde stukken zeebodem om bijvoorbeeld exclusief te zoeken naar aardgas.



De sfeer die Çavuşoğlu schetst staat in contrast met nieuwe ergernissen over Turkije in de relaties met Griekenland en het Griekssprekende Cyprus. De leider van het door Turkije bezette noorden van Cyprus opende met de zegen van president Erdogan zeer tegen de wil van de regering van Cyprus een strand aan de rand van Famagusta in de wijk Varosha.

Dat was ooit een beroemde badplaats maar was dicht sinds Turkse troepen het in 1974 bezetten en afsloten. De regering in Nicosia vreest dat de Turks sprekende Noord-Cyprioten Varosha na 46 jaar alsnog inlijven.

