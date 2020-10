17 jaar gevangenisstraf voor leider Arnhemse terreurgroep

Hardi N. (36), hoofdverdachte in de Arnhemse terreurzaak, is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een celstraf van 17 jaar.

De rechtbank ziet hem als leider van de terroristische organisatie die in 2018 bezig was met de voorbereidingen van een bloedige aanslag in Nederland, waarbij onder meer de Gay Pride werd genoemd als potentieel doelwit.

Zijn vijf medeverdachten kregen celstraffen van tien tot dertien jaar opgelegd. De rechtbank in Rotterdam deed donderdagmiddag in de extra beveiligde zittingszaal uitspraak in het strafproces rond de Arnhemse terreurcel.

Het Openbaar Ministerie eiste celstraffen van acht tot twintig jaar tegen de leden. Tegen N. was een gevangenisstraf van achttien jaar geëist. Zelf zegt hij te zijn "uitgelokt en gehersenspoeld" door undercoveragenten van de AIVD. Zonder de undercoveractie zouden de verdachten volgens de verdediging nooit zo ver zijn gegaan.



N. en zijn medeverdachten werden in september 2018 gearresteerd op een vakantiepark in Weert, waar ze in het bijzijn van politie-infiltranten bomvesten pasten en met onklaar gemaakte kalasjnikovs oefenden. Die undercoveractie is uitgebreid gefilmd met verborgen camera’s.

Voorwaardelijk

De in Irak geboren N. werd in 2017 door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 21 maanden voorwaardelijk, voor een poging tot uitreizen naar het strijdgebied waar Daesh actief was.



Opvallend is dat Wail el A. (23), woonachtig in Rotterdam, tot een gevangenisstraf van 13 jaar is veroordeeld. Tegen hem had het OM een celstraf van 20 jaar geëist, de hoogste strafeis omdat hij ook wordt verdacht van poging tot moord. Hij richtte een wapen op de politie tijdens de arrestatie van de groep. Voor de rechtbank heeft hij verklaard dat hij plannen had om uit te reizen naar Daesh en op zoek was "naar mensen die ik kon vertrouwen".

Afscheidsbrief

Nabil B. (23) is veroordeeld tot 13 jaar cel, gelijk aan de eis van het OM. Justitie vond op zijn laptop een afscheidsbrief over het paradijs dat hij als martelaar zou bereiken met zijn vrienden.

Ook Morat M. (23), die in Vlaardingen woonde, krijgt 13 jaar. Op getoonde beelden tijdens het proces was onder meer te zien hoe M. een kalasjnikov kust en het wapen tegen zijn wang houdt. Hij zegt erbij dat hij hiervan heeft gedroomd en noemde het wapen de sleutel naar het paradijs. M. predikte ook over de naderende dood.

