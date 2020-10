De Jonge: zonder trendbreuk nieuwe maatregelen nodig

Als het aantal besmettingen niet daalt dan is het kabinet "genoodzaakt aanvullende maatregelen te nemen"

Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) die verantwoordelijk is voor de aanpak van het coronavirus. Donderdag werden ruim 5800 nieuwe coronagevallen gemeld. Rond het weekeinde of begin volgende week moet een trendbreuk zichtbaar zijn in de besmettingen, aldus De Jonge.

Als dat onvoldoende is "ontkom je er niet aan aanvullende maatregelen te nemen". Het aantal besmettingen groeit de afgelopen dagen snel. Dinsdag waren het er nog zo'n 4500, woensdag zo'n 5000.

Volgens de minister kan er pas afgeschaald worden als de besmettingsdruk dusdanig lager is dat je ook met minder maatregelen de R (het aantal personen dat een besmet mens opnieuw besmet) onder de één kunt houden. "Daar is op dit moment weinig aanleiding voor om dat te veronderstellen."

Het kabinet bespreekt volgende week dinsdag het advies van het OMT. De Jonge wilde nog niet ingaan op mogelijke aanvullende stappen.

© ANP 2020