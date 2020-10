Marokko verlengt noodtoestand tot 10 november

De Marokkaanse regering heeft vandaag de sanitaire noodtoestand met een maand verlengd

Dat heeft premier Saad Eddine El Othmani donderdag bekend gemaakt nadat de regering een decreet had goedgekeurd ter aanvulling van de wet die de noodtoestand regelt. Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand die sinds 20 maart geldt op 10 oktober te beëindigen.

De afgelopen weken werden dagen achtereen tientallen nieuwe coronadoden gemeld, ook het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen is al wekenlang niet onder de 1.000 gezakt.

Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.



Begin deze week werd de lockdown in Casablanca met twee weken verlengd. Door de algehele lockdown is het niet toegestaan naar buiten te gaan. In Tanger werden de maatregelen tegen het virus deze week juist versoepeld.

De Marokkaanse regering besloot onlangs de inreisvoorwaarden voor het land te versoepelen. Zo is de minimale geldigheidsduur van de verplichte PCR-test verruimd van 48 uur naar 72 uur.

