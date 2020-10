Israël verwoest nieuwe school op Westelijke Jordaanoever

Een Israëlische rechtbank heeft donderdag de sloop van een nieuwe Palestijnse school op de bezette Westelijke Jordaanoever bevolen.

De Israëlische rechtbank beweert dat de school in Ramallah zonder vergunning is gebouwd en heeft beroep tegen de sloop afgewezen.

Volgens Abdullah Abu Rahma, een Palestijnse activist, zijn er 50 kinderen ingeschreven op de nieuwe school. De onderwijsinstelling is gebouwd door het Palestijnse Ministerie van Onderwijs.

Volgens Abu Rahma hebben Palestijnse activisten zich op de school verzameld om te voorkomen dat Israëliërs het gebouw met de grond gelijk zouden maken.



De school bevindt zich in een deel van de bezette Westelijke Jordaanoever dat geclassificeerd is als Gebied C, dat volgens de Oslo-akkoorden van 1995 volledig onder Israëlisch beheer valt.

Volgens Palestijnse activisten en functionarissen hebben de Israëlische autoriteiten dit jaar meer dan 500 Palestijnse gebouwen en structuren afgebroken.

