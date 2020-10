Israëlisch bezettingsleger arresteert Palestijnse politie op Westelijke Jordaanoever

Israëlische troepen hebben woensdag Palestijnse politieagenten gearresteerd en hun wapens in beslag genomen

Het incident gebeurde op de Westelijke Jordaanoever, meldden Israëlische media woensdag. De Palestijnse Autoriteit heeft nog niet gereageerd op het incident.

Volgens de Israeli Broadcasting Corporation voerde het Israëlisch bezettingsleger een operatie uit in Gebied C in Ramallah toen ze de Palestijnse agenten arresteerden.

Volgens de Israëliërs is elke aanwezigheid van gewapende personen in Gebied C verboden.



Ongeveer 650.000 Israëlische Joden leven momenteel in meer dan 100 nederzettingen die sinds 1967 zijn gebouwd nadat Israël de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem bezette.

Onder de Oslo-akkoorden van 1995 tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit werd de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, verdeeld in drie delen: gebied A, B en C.



Israël weerhoudt Palestijnen ervan bouwprojecten uit te voeren in delen van de Westelijke Jordaanoever die volgens de overeenkomst zijn aangewezen als Gebied C. Het gebied staat onder toezicht van de Israëliërs.

Gebied C huisvest momenteel 300.000 Palestijnen, van wie het overgrote deel bestaat ui bedoeïenen en hoedende gemeenschappen die voornamelijk in tenten, caravans en grotten leven.

