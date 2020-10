Marokko meldt recordaantal besmettingen en doden door coronavirus

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag 2.929 nieuwe besmettingen van het coronavirus.

Een nieuw record waarmee het totaal aantal besmettingen in Marokko is opgelopen tot 142.953 gevallen.

Het zorgministerie meldde vandaag ook een recordaantal coronadoden. Met de 47 sterfgevallen van vandaag zijn tot dusver 2.486 mensen in Marokko overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

In de laatste 24 uur zijn 2.133 personen hersteld van het virus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 120.275. Het herstelpercentage bedraagt 84,1%.



De Marokkaanse regering heeft vandaag de sanitaire noodtoestand met een maand verlengd. Het land was aanvankelijk van plan de noodtoestand die sinds 20 maart geldt op 10 oktober te beëindigen.

Begin deze week werd de lockdown in Casablanca met twee weken verlengd. Door de algehele lockdown is het niet toegestaan naar buiten te gaan. In Tanger werden de maatregelen tegen het virus deze week juist versoepeld.



Ook besloot de Marokkaanse regering onlangs de inreisvoorwaarden voor het land te versoepelen. Zo is de minimale geldigheidsduur van de verplichte PCR-test verruimd van 48 uur naar 72 uur.

De autoriteiten hopen met de versoepelingen de noodlijdende reisbranche te helpen.

© MAROKKO.NL 2020