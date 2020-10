Ministers Armenië en Azerbeidzjan voor vredesoverleg naar Moskou

De ministers van Buitenlandse Zaken van Armenië en Azerbeidzjan gaan vrijdag naar Moskou om te praten over een wapenstilstand in de conflictregio Nagorno-Karabach.

De Russische president Vladimir Poetin nodigde de ministers uit. Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, zal bij de gesprekken bemiddelen. Volgens het Kremlin wordt het overleg momenteel voorbereid. Poetin heeft de ministers donderdagavond uitgenodigd en belde ook met de leiders van Armenië en Azerbeidzjan.

Rusland heeft goede banden met zowel Armenië als Azerbeidzjan. De twee landen zijn sinds bijna twee weken weer in gevecht om de regio Nagorno-Karabach, waar vooral etnische Armeniërs wonen. Internationale leiders hebben opgeroepen een einde te maken aan de gevechten.

Overleggen

Donderdag begonnen de vanuit de zogeheten Minsk-groep geplande overleggen over een staakt-het-vuren in het gebied. Deze groep van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) wordt voornamelijk gevormd door Frankrijk, Rusland en de VS en probeert sinds 1994 een oplossing te vinden voor het conflict.

Armenië gaf echter aan niet aan te schuiven zolang er gevochten wordt. Wel staat maandag in Moskou een ontmoeting tussen de Armeense minister Zohrab Mnatsakanian van Buitenlandse Zaken en zijn Russische ambtgenoot Lavrov gepland. Of de uitnodiging van Poetin gevolgen heeft voor die ontmoeting, is niet bekend.

