Weer bijna 6000 nieuwe Nederlandse coronabesmettingen gemeld

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 5983 nieuwe coronagevallen gemeld, en dat is een nieuw dagrecord.

Het oude record heeft slechts een dag standgehouden. Een dag eerder had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5829 meldingen van positieve tests gekregen. Het waren er aanvankelijk 5831, maar dat is vrijdag bijgesteld. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 34.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond brak vrijdag een landelijk record. In Rotterdam en omstreken werden 828 positieve tests doorgegeven. Voor het eerst meldt een veiligheidsregio meer dan 800 besmettingen in een etmaal. Donderdag had Rotterdam-Rijnmond 776 gevallen gemeld.

De veiligheidsregio's Haaglanden (730 nieuwe besmettingen), Utrecht (616) en Amsterdam-Amstelland (579) noteerden hun hoogste etmaalcijfers. Midden- en West-Brabant, Hollands Midden, Brabant-Zuidoost en Gelderland-Midden hadden meer dan 200 nieuwe gevallen.



Amsterdam telde zelf in het afgelopen etmaal 493 nieuwe besmettingen. In Rotterdam werden 446 positieve tests geregistreerd en in Den Haag 411. In de gemeente Utrecht kwamen er 218 besmettingen bij.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met veertien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend waren dertien sterfgevallen gemeld.



Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 162.000 mensen in Nederland positief getest. Binnen een maand tijd is het aantal bevestigde gevallen verdubbeld. Op 11 september stond de teller net onder de 80.000. Als het huidige tempo aanhoudt, wordt eind volgende week de 200.000e Nederlander positief getest.

In werkelijkheid hebben waarschijnlijk veel meer Nederlanders corona gehad. In de beginperiode van de uitbraak werd lang niet iedereen getest, en de laatste weken is het moeilijk om een afspraak voor een test te maken.



Amsterdam

Amsterdam telt de meeste bevestigde besmettingen. Sinds februari zijn bijna 17.000 inwoners van de hoofdstad positief getest. Rotterdam heeft bijna 13.000 coronagevallen en Den Haag gaat tijdens het weekeinde waarschijnlijk door de grens van 10.000 besmettingen.

Meer dan 13.000 mensen werden in een ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting. Van meer dan 6500 mensen is zeker dat ze aan de gevolgen van het virus zijn overleden.

