Ajax laat Mazraoui alsnog naar nationale ploeg gaan

Voetballers Noussair Mazraoui en Lassina Traoré van Ajax zijn alsnog aangesloten bij de nationale ploegen van respectievelijk Marokko en Burkina-Faso.

De Amsterdamse club weigerde aanvankelijk vier Afrikaanse internationals, onder wie Mazraoui, af te staan voor oefeninterlands maar is daar na overleg met de desbetreffende bonden op teruggekomen, laat Ajax weten.

Zakaria Labyad (Marokko) en Mohammed Kudus (Ghana) blijven wel in Amsterdam. De echtgenote van Labyad staat op het punt te bevallen. Kudus is in Nederland gebleven om medische redenen, meldt de club.

Marokko speelt vrijdagavond in Rabat tegen Senegal. Traoré speelt met Burkina-Faso op 12 oktober in Marokko een oefenwedstrijd tegen Madagascar. Het Marokkaans elftal speelt ook nog een oefeninterland op 13 oktober tegen Democratische Republiek Congo.



Uitzondering

Voetbalclubs zijn normaal gesproken verplicht hun internationals af te staan maar vanwege de situatie met het coronavirus maakt de FIFA tot het einde van dit jaar een uitzondering.

De clubs mogen hun spelers nu thuis houden als die landen bezoeken waar een periode van quarantaine of zelfisolatie tegenover staat.



Doelman André Onana is teruggekeerd bij Ajax. De keeper mocht zich van Ajax wel melden bij de nationale ploeg van Kameroen maar zou volgens Kameroense media positief hebben getest op het coronavirus.

De doelman liet donderdag weten negatief te hebben getest en dat hij zich vrijdag weer zou melden bij Ajax op De Toekomst.

De 'Ontembare Leeuwen' trainden de afgelopen dagen in Nederland en spelen vrijdag in Utrecht een oefeninterland tegen Japan.



