Statiegeld op blikje lijkt er in 2022 te komen

algemeen 9 okt 17:05

De kans is zeer groot dat er in 2022 statiegeld op blikjes komt. Er komt steeds meer blik in het zwerfafval in plaats van dat het afneemt.

De ministerraad heeft vrijdag alvast wetgeving aangenomen om statiegeld van 15 cent op blik over twee jaar mogelijk te maken. Het bedrijfsleven heeft nog tot juli volgend jaar om te zorgen dat er 70 procent minder blik in het zwerfafval zit. "De cijfers zijn nu nog helemaal niet goed", aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Het aandeel blik in het zwerfafval is met 19 procent toegenomen, blijkt uit de laatste cijfers. Volgend jaar juli komt er al statiegeld op kleine plastic flesjes, besloot het kabinet eerder dit jaar. Producenten van frisdrank en andere dranken waren er niet in geslaagd het aantal plastic flesjes in het milieu terug te dringen. Jaarlijks komen ongeveer 100 miljoen plastic flesjes in de natuur terecht. © ANP 2020