Spanje roept coronanoodtoestand regio Madrid uit

De Spaanse regering van premier Pedro Sánchez heeft in de regio Madrid de noodtoestand uitgeroepen om een coronamaatregel door te voeren.

De regioregering bepaalde afgelopen week dat mensen in tien gemeenten in die plaatsen moesten blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook het verkeer naar die plaatsen werd over het algemeen stilgelegd.

Donderdag bepaalde een gerechtshof in Madrid echter dat die maatregelen indruisen tegen de grondrechten van de naar schatting 4,5 miljoen mensen die door de beperkingen worden getroffen.

De premier schuift nu die rechterlijke uitspraak ter zijde. De politie controleert vrijdag vanaf 15.00 uur of de mensen zich aan de opgelegde beperkingen houden. De noodtoestand in de regio Madrid is meteen om 12.00 uur van kracht geworden.

