Voor het eerst ruim 100.000 coronagevallen op één dag in Europa

Voor het eerst sinds de corona-uitbraak zijn in Europa op één dag meer dan 100. 000 besmettingen geregistreerd.

Een derde van de gevallen is in Oost-Europa. De grootste brandhaarden zijn het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Spanje en Frankrijk. Deze landen meldden de afgelopen drie dagen steeds meer dan 10.000 nieuwe gevallen per dag.

Begin deze maand ging het Europawijd nog om gemiddeld 78.000 infecties per dag. In september was er een dagelijks gemiddelde van 47.500 gemelde besmettingen. In ruim een maand is er dus een verdubbeling.

Ruim een vijfde van de coronadoden wereldwijd is in Europa geteld. Het werelddeel heeft 16 procent van alle coronabesmettingen wereldwijd.

Aan het begin van de epidemie was Italië het epicentrum in Europa.

© ANP 2020