Marokko meldt wederom recordaantal besmettingen

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag 3.445 nieuwe besmettingen van het coronavirus.

Een nieuw record waarmee het totaal aantal besmettingen in Marokko is opgelopen tot 146.398 gevallen. Het oude record heeft slechts een dag standgehouden.

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag 44 nieuwe coronadoden. Tot dusver zijn 2.530 mensen in Marokko overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

In de laatste 24 uur zijn 2.747 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 123.022. Het herstelpercentage in Marokko is 84%.



De Marokkaanse regering heeft donderdag de noodtoestand met een maand verlengd. Het land was aanvankelijk van plan de noodtoestand die sinds 20 maart geldt op 10 oktober te beëindigen.

De afgelopen weken werden dagen achtereen tientallen nieuwe coronadoden gemeld, ook het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen is al wekenlang niet onder de 1.000 gezakt.

