Doden door ontploffing in brandstofdepot Beiroet

Zeker vier mensen zijn vrijdagavond omgekomen door een ontploffing en brand in een brandstofdepot in een dichtbevolkte wijk in Beiroet.

De explosie zorgde voor paniek in de Libanese hoofdstad, waar begin augustus meer dan 170 mensen omkwamen door de ontploffing van 2750 ton ammoniumnitraat. Het Rode Kruis meldde dat vier slachtoffers zijn overleden. Volgens lokale media zijn er in het district Tariq al-Jdide zeker 20 gewonden gevallen. De oorzaak van het incident is nog onduidelijk. © ANP 2020