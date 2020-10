Heel Nederland kan app CoronaMelder gebruiken

Na maanden van voorbereiden en weken van testen kan iedereen in Nederland vanaf zaterdag de app CoronaMelder gebruiken.

Daarmee kunnen ze gewaarschuwd worden wanneer ze onlangs in de buurt zijn geweest bij iemand die positief is getest op het coronavirus. Gebruikers kunnen dan in thuisisolatie gaan en zich laten testen, nog voor ze zelf klachten krijgen.

Dat moet helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is de gedachte. Het gebruik van de app is vrijwillig. De CoronaMelder heeft ongeveer 1,5 miljoen gebruikers.

De weg naar de app was lang. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) had in april aangekondigd dat hij een app wilde gebruiken om te helpen bij de aanpak van de corona-uitbraak. Zeven bedrijven kwamen met voorstellen, die tijdens een openbare sessie onder de loep werden genomen. Op de apps kwam veel kritiek en daarom ging het ministerie terug naar de tekentafel.



Het resultaat van het herontwerp is de CoronaMelder. Die werd sinds half augustus getest in het oosten. Het kabinet wilde de app voor 1 september in heel Nederland invoeren, maar het lukte niet om de bijbehorende wet op tijd door de Tweede en de Eerste Kamer te krijgen.

Andere landen maken al langer gebruik van apps om mensen te waarschuwen voor het risico op besmetting.

© ANP 2020