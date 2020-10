Protesten na dood zwarte tiener VS escaleren

De dood van een jonge, zwarte Amerikaan heeft in een Amerikaanse stad geleid tot hevige protesten.

De politie in Wauwatosa (Wisconsin) zegt volgens Amerikaanse media te zijn bekogeld met flessen en vuurde traangas af. De autoriteiten hebben een avondklok ingesteld en de National Guard gemobiliseerd. Betogers zijn boos omdat de agent die de 17-jarige Alvin Cole in februari doodschoot niet wordt vervolgd.

Justitie maakte deze week bekend dat de zwarte politieman zijn boekje niet te buiten is gegaan toen hij dodelijk geweld gebruikte tegen Cole. De tiener liep bij een winkelcentrum rond met een gestolen vuurwapen en zou dat ook hebben afgevuurd.

Dat besluit van justitie heeft geleid tot protesten. De politie arresteerde donderdag al de moeder en zussen van de doodgeschoten tiener. Het is nog onduidelijk waarvan ze worden verdacht. De nabestaanden hebben volgens hun advocaat vreedzaam gedemonstreerd en zouden door agenten uit een auto zijn gehaald.



In de VS ontstond dit jaar herhaaldelijk onrust over politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. De dood van arrestant George Floyd leidde ook buiten het land tot grote verontwaardiging.

Een witte agent had minutenlang met zijn knie op de nek gedrukt van Floyd, die op de grond lag met handboeien om.

