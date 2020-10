Weer coronarecords gesneuveld in veel Europese landen

Meerdere Europese landen hebben melding gemaakt van recordaantallen nieuwe coronabesmettingen.

Het gaat om Portugal, Oostenrijk, Polen, Tsjechië en Rusland. In het 38 miljoen inwoners tellende Polen sneuvelde het dagrecord voor de vijfde keer op rij. Het ministerie van Volksgezondheid meldde dat bij nog eens 5300 mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Polen moeten vanaf zaterdag ook buiten verplicht mondkapjes dragen.

Ook in Tsjechië, dat circa 10 miljoen inwoners telt, grijpt het virus snel om zich heen. De autoriteiten maakten zaterdag bekend dat 8618 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. De afgelopen drie dagen was ook al een recordaantal coronagevallen gemeld.

Hoogste aantal

Tsjechië voert volgens cijfers van de Europese gezondheidsdienst ECDC de lijst aan van Europese landen met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Komende maandag moeten theaters, zwembaden, bioscopen en musea voor twee weken de deuren sluiten. Premier Andrej Babis sluit ook een nieuwe lockdown niet uit.



In Portugal, qua inwonersaantal vergelijkbaar met Tsjechië, is bij nog eens 1646 mensen een coronabesmetting vastgesteld. Het land meldde afgelopen donderdag voor het eerst sinds april meer dan 1000 nieuwe coronagevallen. Portugal wordt ook economisch zwaar getroffen door de pandemie, omdat toeristen wegblijven.

Après-ski in de ban

Oostenrijk (ruim 8 miljoen inwoners) maakte zaterdag melding van een recordaantal van 1235 nieuwe besmettingen. Het Alpenland is minder zwaar getroffen door de pandemie dan veel andere EU-landen, maar het virus greep er eerder dit jaar wel om zich heen in wintersportgebieden. Daarom worden après-ski-feesten in de ban gedaan.

Ook in Rusland worden steeds meer besmettingen vastgesteld. Daar ging het zaterdag om 12.846 nieuwe coronagevallen. Rusland, met ongeveer 145 miljoen inwoners, heeft in totaal al bij 1,2 miljoen mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Dat is met afstand het hoogste aantal in Europa.

