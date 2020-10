Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Frankrijk

In Frankrijk zijn de afgelopen 24 uur 26. 896 mensen besmet geraakt met het coronavirus.

Nooit eerder waren er zoveel besmettingen binnen een etmaal in het land. Vrijdag werden 20.339 nieuwe geïnfecteerden gemeld, ook dat was een record. Het aantal coronadoden is de afgelopen 24 uur gestegen met 54 en bedraagt nu 32.684.

In diverse steden, zoals Parijs, Lyon, Lille en Marseille, geldt het hoogste coronawaarschuwingsniveau. In de getroffen steden moeten bars en horecagelegenheden die geen eten verkopen hun deuren twee weken sluiten.

Vrijdag zijn er voor het eerst sinds de corona-uitbraak in Europa op één dag meer dan 100.000 besmettingen geregistreerd. Een derde van de gevallen is in Oost-Europa.

De grootste brandhaarden zijn het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Spanje en Frankrijk. Deze landen meldden de afgelopen drie dagen steeds meer dan 10.000 nieuwe gevallen per dag.

