Minister: Israël tegen verkoop F-35-toestellen aan Qatar

Israël wil niet dat geavanceerde F-35-toestellen worden verkocht aan Qatar.

Dat zei minister van Inlichtingen Eli Cohen, die op de Israëlische radio benadrukte dat het belangrijk is dat zijn land een militair overwicht heeft. "Onze regio is nog steeds niet in Zwitserland veranderd", merkte hij op.

Golfstaat Qatar heeft volgens bronnen van persbureau Reuters aan de Verenigde Staten laten weten dat het F-35-vliegtuigen wil kopen. Dat toestel staat ook bekend als de Joint Strike Fighter en wordt onder meer gebruikt door Nederland.

Qatar is niet het enige land in het Midden-Oosten dat aast op de moderne gevechtsvliegtuigen. Ook de Verenigde Arabische Emiraten, die hun relatie met Israël hebben genormaliseerd, wil F-35-vliegtuigen kopen van de VS.



Qatar heeft voor zover bekend nog geen stappen gezet om normale diplomatieke betrekking aan te gaan met Israël.

Washington verkoopt traditioneel geen wapens aan mogendheden in het Midden-Oosten die de machtsbalans kunnen veranderen ten nadele van Israël.

De Amerikaanse regering wil voorkomen dat het zogeheten "kwalitatieve militaire overwicht" van die belangrijke bondgenoot wordt aangetast.

